Ce vendredi 28 mars 2025, le président de la Guinée, le général Mamady Doumbouya, chef suprême des armées, a accordé une grâce présidentielle au capitaine Moussa Dadis Camara, permettant ainsi à ce dernier de retrouver sa liberté. Cette décision a été prise pour des raisons de santé. Cette grâce présidentielle est saluée par beaucoup comme un acte de grande humanité de la part du général Doumbouya. Les déclarations louant le président mettent en avant son "grand cœur" et soulignent que de tels gestes de clémence, surtout dans le contexte politique actuel, sont devenus rares dans le monde. Les soutiens au général Doumbouya, y compris ceux qui le félicitent pour sa détermination et son courage, évoquent la nécessité de continuer à travailler sur le développement durable de la Guinée. Le processus de réconciliation et de paix dans le pays est crucial, et le retour de Dadis Camara pourrait participer à la dynamique de dialogue au sein de la nation. La libération du capitaine Moussa Dadis Camara marque une étape importante dans le paysage politique guinéen et ravive des discussions sur le futur du pays. Les réactions face à cette décision illustrent les espoirs placés en la nouvelle administration et la possibilité d’une transition vers une période de développement durable et de stabilité pour la Guinée.