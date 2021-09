AFRIQUE Guinée - Mali : les chefs d'État de la CEDEAO engagés à trouver des solutions de sortie de crise

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 18 Septembre 2021

Les Chefs d’Etat et de gouvernement de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ont tenu une nouvelle session extraordinaire le jeudi 16 septembre 2021 à Accra au Ghana, sur les crises politiques en Guinée et au Mali.

Plusieurs chefs d’Etat ont fait le déplacement de la capitale ghanéenne pour participer à cette rencontre qui intervient après celle tenue par visioconférence le 8 septembre 2021, qui a vu la CEDEAO suspendre la Guinée de toutes ses instances en réponse au coup d’Etat du 5 septembre 2021.



Les travaux ont été dirigés par le Président Ghanéen et président en exercice de la CEDEAO, Nana AKUFO-ADDO. Les Chefs d’Etat de la CEDEAO ont exprimé à ce sommet leur vive préoccupation face à la résurgence des coups d’Etat dans la sous-région. A l’issue de cette session extraordinaire, ils ont à cet effet pris d’importantes décisions en vue du rétablissement de l’ordre constitutionnel en Guinée et au Mali, deux pays qui ont été secoués par des coups d’Etat.



Pour le cas de la Guinée, les Chefs d’Etat et de gouvernement ont exigé entre autres la libération immédiate et sans condition du Président déchu Alpha CONDE, le respect de son intégrité physique ainsi que la tenue, dans un délai de six mois, des élections présidentielles et législatives. La Conférence a également décidé la mise en œuvre de l’interdiction aux membres du Comité national de rassemblement et de développement (CNRD) d’être candidats à l’élection présidentielle ainsi que des sanctions ciblées impliquant l’interdiction de voyage et le gel des avoirs financiers des membres du CNRD et de leur famille. (Une délégation composée des Chefs d’Etat du Ghana et de la Côte d’Ivoire s’est rendue ce vendredi 17 septembre à Conakry pour notifier la décision du sommet aux militaires au pouvoir en Guinée).



En ce qui concerne le Mali, les dirigeants ouest africains ont réaffirmé leur volonté d’accompagner les autorités de la transition au Mali pour une sortie de crise, en exigeant le respect strict du calendrier de la transition devant conduire à la tenue effective des élections dans le délai non négociable de février 2022. La Conférence a condamné fermement les arrestations continues ainsi que l’incarcération des leaders politiques et anciens dignitaires et dénonce la volonté des autorités de la transition d’engager des compagnies de sécurité privées dans le pays.



Face aux récents évènements dans la sous-région, la conférence des Chefs d’Etat prévoient de réexaminer le Protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance de 2001, afin de renforcer la démocratie, la paix et la stabilité dans l’espace communautaire. Notons qu’en marge des travaux, le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE a eu un entretien en tête-à-tête avec ses homologues du Faso, Roch Christian Marc KABORE, et de la Côte d’Ivoire, Alassane Dramane OUATTARA, sur des questions d’intérêt commun d’ordre bilatéral et sous-régional.





