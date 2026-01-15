Guinée : Prières et unité à Donka pour le baptême de la 5ème République

À la veille de l'investiture historique du Président Mamadi Doumbouya, le Centre islamique de Donka a été le théâtre d’une mobilisation exceptionnelle. Ce ne sont pas les armes qui ont parlé, mais les voix des épouses et des enfants des Forces de Défense et de Sécurité (FDS), unis dans une lecture collective du Saint Coran.









Un pont entre les casernes et la Nation



La cérémonie, conduite par les autorités religieuses des communes de Conakry, a marqué un moment de profonde reconnaissance. Pour le GEEM-FAG, il s'agissait avant tout de remercier le Tout-Puissant pour une transition menée sans heurts majeurs, préservant la paix et la sécurité des Guinéens.







Mme Bangoura Hadja Makalé Yansané, présidente du groupement, a porté la voix de ces milliers de familles : « Notre vœu le plus ardent est la réussite de tous les projets de la 5ème République et le renforcement de la cohésion nationale. » Cette démarche symbolise la volonté des familles de militaires de s'intégrer pleinement dans le tissu social civil pour bâtir une Guinée unie.











Le soutien des autorités religieuses



Le Ministre secrétaire général des affaires religieuses, présent pour l'occasion, a tenu à saluer le rôle des FDS dans la préservation de l'unité nationale. Dans son message, il a rappelé que la sécurité est le socle sur lequel repose toute pratique religieuse et tout développement économique.











Les enjeux de la 5ème République



Cette journée de prière s'inscrit dans un contexte politique décisif. Alors que la Guinée amorce son retour à l'ordre constitutionnel, l'implication des familles de militaires envoie un signal fort :



Stabilité : Engagement à soutenir la paix intérieure.

Développement : Soutien aux projets structurants du nouveau mandat.

Réconciliation : Consolidation des liens entre l'armée et la population.







La cérémonie s'est achevée par des bénédictions spéciales pour les nouvelles institutions, plaçant ainsi l'avenir du pays sous la protection divine.

