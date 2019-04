Guinée équatoriale : des accords définitifs pour la monétisation du gaz d’Alen

MALABO, Guinée Equatoriale - Établit le premier hub gazier du méga hub prévu en Guinée équatoriale; Sonagas augmente sa participation dans l’usine EGLNG



Le ministère des Mines et des Hydrocarbures, agissant pour le compte du gouvernement de la République de Guinée équatoriale, a signé les Accords définitifs sur le champ d’Alen et les propriétaires respectifs de l'usine de Punta Europa afin de monétiser le gaz provenant du champ gazier, situé dans les blocs O et I au large des côtes de la Guinée équatoriale et exploité par Noble Energy EG Ltd. Les Accords définitifs prévoient la vente de gaz d’Alen via l’usine de traitement du gaz de pétrole liquéfié (GPL) d’Alba et l’usine de production de gaz naturel liquéfié (GNL) d’EG LNG, toutes deux situées à Punta Europa. Marathon Oil est l'actionnaire majoritaire de l’unité d’Alba et d’EG LNG. Cet accord verra Sonagas GE, la participation de la Société nationale du gaz de Guinée équatoriale augmentée de 25% à 30%.



Existing production and processing facilities are already in place at the Alen Platform and in Punta Europa. The Alen offshore platform will undergo minor modifications to export gas while primary condensate will continue to be produced and lifted offshore via the Aseng FPSO. The Alen Unit joint venture will install and operate a 70-kilometer pipeline to transport gas from the Alen Platform to Punta Europa, where it will be processed and transported for sales on the global market. The pipeline will be capable of transporting approximately 950 MMscfd of gas. First gas is expected in 1Q 2021. The Alen Unit gas monetization project will leverage the capacity of the world class Punta Europa facilities. Modifications are already underway at Alba Plant in order to receive Alen Unit gas. No process modifications are expected at EG LNG in order to process Alen Unit gas.



Le projet fournira une source supplémentaire de gaz pour les installations de Punta Europa et transformera la plate-forme d'Alen en un hub gazier offshore permettant le développement de son gaz, d'autres découvertes de blocs O et I et potentiellement d'autres gisements de gaz du golfe de Guinée. Le hub gazier offshore à Alen sera le premier pilier de la vision du gouvernement de développer la Guinée équatoriale en tant que méga hub gazier, comprenant de nouveaux hubs gaziers en mer, qui alimenteront tous les installations de Punta Europa en gaz.



« C’est le coup d’envoi de notre méga hub gazier et nous signerons davantage d’accords sur d’autres actifs gaziers du pays qui doivent être développées. Le développement du méga hub de gaz assurera la prospérité future de l'industrie gazière de la Guinée équatoriale. Je suis convaincu que cela créera des opportunités de développement pour nos citoyens dans les segments amont et aval de l’industrie pétrolière et gazière du pays », a déclaré le ministre des Mines et des Hydrocarbures, S.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima.



« La monétisation du gaz d'Alen pourrait générer environ 1,5 à 2 milliards de dollars de recettes supplémentaires pour l'État sur la durée du projet, y compris les recettes provenant de l'unité d'Alen et des usines respectives de Punta Europa. Le contenu local fera partie intégrante de la mise en œuvre du projet en ce qui concerne les contrats et les emplois pour nos citoyens. Je suis heureux que ce projet soutienne l'emploi d'Equatoguinéens employés par les usines de Punta Europa et la plate-forme Alen, qui compte actuellement environ 1 400 employés », a ajouté le ministre.



L'unité Alen est composée des groupes contractants du bloc O et du bloc I. Les membres du groupe du bloc O sont Noble Energy, qui est l'opérateur technique, Glencore Exploration Limited et Compañía Nacional de Petróleos de Guinea Ecuatorial (« GEPetrol »). Les membres du groupe du bloc I sont Noble Energy, qui est l’opérateur technique, Glencore Exploration (EG), Atlas-Oranto Petroleum International, Gunvor Resources et GEPetrol.



Les parties à Punta Europa comprennent l’Alba Plant LLC, l’unité d’Alba et le train 1 d’EG LNG. Les actionnaires d’Alba Plant LLC sont notamment Marathon Oil, Samedan of North Africa, LLC (une filiale de Noble Energy Inc.) et la Sociedad Nacional de Gas de Guinée Equatorial (Sonagas G.E. S.A.). Les actionnaires de la société d’EG LNG comprennent Marathon Oil, Sonagas, Mitsui & Co. Ltd. et Marubeni Gas Development UK Limited.