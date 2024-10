Guinée : inauguration des nouvelles infrastructures de l’Institut des Mines et Géologie de Boké

Dans son offensive de qualification du système éducatif, le gouvernement guinéen ne lésine pas sur les moyens. C'est dans ce cadre que l’Institut des Mines et de la Géologie de Boké vient de bénéficier d’un ensemble d’infrastructures flambants neufs.



Ce mercredi, le Premier ministre, chef du gouvernement, Amadou Oury Bah, accompagné du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, a procédé à l’inauguration de ces infrastructures à l’orée du démarrage de la nouvelle année universitaire.



Ces infrastructures sont composées d’un bloc de la direction générale, d’un laboratoire de recherche appliquée, d’un dortoir pour étudiants, ainsi que des logements pour les enseignants-chercheurs. Ces réalisations s'inscrivent dans une vision gouvernementale ambitieuse visant à améliorer les conditions de vie et d’études des étudiants guinéens.



Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Alpha Bacar Barry n’a pas manqué d'indiquer que ces réalisations n’ont été possible que grâce aux directives données par le président de la République, le général de corps d’armée, Mamadi Doumbouya. Le ministre Alpha Bacar Barry a rappelé que l'initiative de recruter des enseignants-chercheurs internationaux qualifiés, détenteurs de PhD, est également mise en avant.



Déterminé à assurer une formation de qualité aux étudiants, le ministre de l’Enseignement supérieur précise que l’Institut accueillera quatre experts de rang magistral, qui auront pour mission d'encadrer les étudiants et leurs collègues, dans le but d'améliorer la qualité de la formation dispensée et d'assurer que les diplômés soient pleinement employables sur le marché du travail.



Il a par ailleurs insisté sur la nécessité de garantir la sécurité de ces infrastructures, rappelant que les laboratoires, financés à des millions de dollars, doivent être protégés pour garantir une formation efficace des jeunes. Pour le Premier ministre, Amadou Oury Bah, cette inauguration est un jalon clé dans le développement de l’enseignement supérieur.



Le chef du gouvernement a mis l'accent sur la nécessité de transformer localement les minerais, avec une vision d'installer des raffineries d'alumine et d’aluminium à terme.