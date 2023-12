Guinée : le chef de l’Etat au chevet des victimes du drame de Coronthie

Après avoir présenté ses condoléances au peuple de Guinée, et exprimé sa profonde compassion aux victimes de l’incendie survenu au dépôt d’hydrocarbures de Kaloum, le colonel Mamadi Doumbouya, suite au travail de coordination entamé avec le Comité de crise, a choisi le lundi 25 décembre 2023, jour de Noël, pour se rendre sur le site du sinistre, situé au quartier Coronthie.



Sur place, en compagnie des pompiers, tant du public que du privé et du personnel de la Société Guinéenne de Pétrole (SGP), le chef de l’État a pris la mesure de la réalité du terrain. Il leur a réaffirmé son soutien et la reconnaissance totale du peuple de Guinée, pour les efforts louables qu’ils ont fournis dès les premières heures de l’incendie.



Pour le président colonel Mamadi Doumbouya, cette série de visites entreprises marque la solidarité et la communion envers le peuple de Guinée, en ces moments de difficultés. Et a l’occasion de Noël, il a appelé le peuple à se joindre à la célébration de la Nativité pour prier et avoir des pensées pieuses à l’endroit des victimes de l’incendie dévastateur.



Après avoir visité les lieux du drame, le chef de l’État s’est rendu à la Cathédrale Sainte-Marie de Conakry, rejoignant les fidèles chrétiens pour célébrer la naissance de l’enfant Jésus. Aux côtés des dirigeants de l’Eglise catholique et des fidèles, le président a activement participé à l’Eucharistie, partageant des moments de communion avec Dieu et la communauté chrétienne.



L’archevêque métropolitain de Conakry, Mgr Vincent Koulibaly, a saisi cette opportunité pour appeler les Guinéens à la réconciliation, et à rejeter toute forme d’intolérance. Par la suite, le président Doumbouya a rendu visite aux victimes hospitalisées. Sa présence réconfortante, ses gestes apaisants et ses paroles de soutien, ont apporté un soulagement tant aux sinistrés qu’au personnel médical.



Cette magnanimité a été saluée non seulement par les responsables médicaux et les victimes, mais aussi par les ministres de la Sécurité et de la Santé, membres du Comité de crise institué à cet effet. Cette série de visites montre l’engagement du président de la République dans la solidarité, la compassion envers son peuple en situation difficile.



Par ailleurs, cela illustre sa volonté d’asseoir la cohésion sociale, favoriser le vivre-ensemble dans le respect de la laïcité républicaine. Sa proximité avec les citoyens dans ces moments difficiles témoigne également de son engagement pour le bien-être de tous.