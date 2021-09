Guinée : le président Alpha Condé arrêté par des forces spéciales

CONAKRY - Le chef de l'État guinéen Alpha Condé a été arrêté ce dimanche au Palais présidentiel par des forces spéciales. Dans une vidéo filmée par les militaires qui l'ont arrêté et diffusée sur les réseaux sociaux, Alpha Condé est interrogé pour confirmer qu'il n'a pas été brutalisé. Visiblement sous le choc, le chef de l'État refuse de répondre.



Dans une déclaration, l'officier Mamady Doumbouya, chef du groupement des forces spéciales qui serait à la tête du coup d'État, confirme que le président a été arrêté. Il justifie ce coup de force par la situation de crise socio-économique qui frappe le pays.



Les mutins annoncent également la dissolution du gouvernement et la fermeture des frontières terrestres et aériennes.



La veille, le président Alpha Condé a reçu un émissaire du Tchad au Palais présidentiel. La publication sur la page Facebook officielle d'Alpha Condé a été retiré quelques heures plus tard, sans explications.