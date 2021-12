Guinée : le président de la commission de l'UA a rencontré Mamady Doumbouya

Venu s’enquérir de l’évolution de la situation dans le pays, il a échangé longuement avec le président de la transition, le colonel Mamady Doumbouya qui était accompagné du premier ministre, Mohamed Béavogui, et du ministre des affaires étrangères Morissanda Kouyaté.



Le président de la Commission a réitéré la volonté de l’Union africaine d’accompagner le processus de transition politique en Guinée, en étroite collaboration avec la Communauté économique des États de l'Afrique de l’Ouest (CEDEAO).



Il a rappelé l’impératif de conduire une transition consensuelle et apaisée qui va mener la Guinée vers des élections démocratique et transparentes, assurant un retour à l’ordre constitutionnel selon un calendrier précis.



Le président de la transition a informé le président de la Commission des dispositions prises dans le sens d’un assainissement de la gestion du pays, tout en réitérant sa décision de ne pas se présenter aux prochaines élections. Le président de le Commission a salué cet engagement ferme.



Le président de la Commission de l’Union africaine a profité de cette rencontre pour présenter l’Ambassadeur Maman Sambo SIDIKOU, en charge du suivi du dossier guinéen pour le compte de l’Union africaine.



Cette visite du Président de la Commission de l’Union africaine fait suite aux recommandations et décisions prises récemment par le Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union africaine qui suit avec attention l’évolution de la transition en République de Guinée.