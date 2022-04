Guinée : le président lance le concours national de lecture du Saint Coran

La 40ème édition du Concours national de lecture, de récitation et d'interprétation du Saint Coran a été officiellement lancée ce mercredi 6 avril, dans la salle des Congrès du Palais du Peuple par le Président de la Transition, le Colonel Mamadi Doumbouya.



Organisée conjointement par le Secrétariat général aux affaires religieuses et les autorités, cette édition est placée sous le sceau du ‘’serviteur des deux saintes mosquées‘’.



S'exprimant au nom du Président de la Transition, le Premier Ministre, Mohamed BEAVOGUI, a magnifié ce concours avant de plaider pour la paix, la tolérance, le respect et l'acceptation dans la différence.



Il aussi a invité les fidèles à donner un sens positif à leur existence en cette période de grand défi pour la Guinée. Le Chef du gouvernement a appelé les religieux à s'impliquer davantage dans la réussite des actions de profondes réformes entreprises par les autorités, pour l'avènement d'une Guinée nouvelle.



C’est sur cet appel que le Premier Ministre a, au nom du Président de la Transition, déclaré ouverte la 40ème Édition du concours de lecture, de mémorisation et d’interprétation du Saint Coran.



Des prières et de ferventes bénédictions ont été formulées pour la paix et la cohésion sociale en République de Guinée.