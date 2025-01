Guinée : une visite ministérielle pour l’excellence au Prytanée militaire

Le ministre de la Défense nationale de Guinée, ambassadeur Aboubacar Sidiki Camara, et son homologue de l’Enseignement Pré-Universitaire et de l’Alphabétisation, Jean-Paul Cedy, ont effectué le 29 janvier dernier, une visite de travail à l’École Préparatoire Technique de Guinée, plus connue sous le nom de Prytanée militaire.



L’objectif de cette mission était d’évaluer le fonctionnement de cet établissement d’excellence, et d’apprécier les conditions d’apprentissage offertes aux élèves, futurs cadres de la nation. Actuellement, le Prytanée militaire de Guinée accueille trois promotions pour un effectif total de 133 élèves, dont 48 filles.



Son rayonnement au-delà des frontières se traduit par la présence de neuf élèves issus de pays partenaires, répartis comme suit : Bénin (1), Cameroun (1), Congo (1), Gabon (2), Mali (1), Niger (2) et Togo (1). Un des temps forts de cette visite a été la remise du tableau d’honneur aux majors des trois promotions, en reconnaissance de leur excellence académique. Par ailleurs, dans une démarche visant à renforcer les outils pédagogiques, des tablettes éducatives ont été offertes au corps enseignant, illustrant l’engagement des autorités en faveur d’un enseignement de qualité.



Dans les prochains jours, les deux ministres poursuivront leur mission en se rendant sur les chantiers de la nouvelle École Préparatoire Technique de Guinée, en construction à Tabily, marquant ainsi une nouvelle étape dans le renforcement des infrastructures éducatives du pays.