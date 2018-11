HEC Tchad devient une Université

HEC Tchad a célébré ce mardi 27 novembre sa mutation du statut d'Institut à celui d'Université. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de l'Enseignement supérieur, du personnel enseignant et des étudiants.



Un amphithéâtre dédié à la Chine a également été inauguré. L'Ambassadeur de la Chine au Tchad, Li Jin Jin, présent à la cérémonie, a promis le soutien de son pays. L'Université HEC Tchad bénéficiera des expériences de la Chine dans la maitrise de la science appliquée.



"Toutes les langues qui aideront à l'émancipation et à l'émergence sont les bienvenues au Tchad", a souligné Ali Abderaman Haggar, fondateur d'HEC Tchad.



Pour sa part, le ministre de l'Enseignement supérieur, David Houdeingar Ngarimaden, a appelé à "la recherche de l'excellence, de la qualité, de la compétence".



"Comment changer le pays si on ne mise pas sur l'excellence et la qualité de la formation ? C'est ce que le fondateur et les enseignants ont essayé de vous donner, chers étudiants", a-t-il déclaré.



HEC Tchad a formé plus de 20.000 étudiants depuis sa création en 2004.