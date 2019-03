Hajj 2019 : Tchadia Airlines et Sky Prime vont transporter les pèlerins tchadiens

La commission permanente d'organisation du pèlerinage 2019 a annoncé ce vendredi 29 mars la signature à N'Djamena d'un accord de transport aérien avec les représentants des deux compagnies aériennes Tchadia Airlines et Sky Prime.



La signature de l'accord s'est déroulée en présence du président du Conseil supérieur des Affaires Islamiques, Cheick Mahamat Khatir Issa, du conseiller à la Présidence de la République, Abderaman Koullamallah, de l'Ambassadeur d'Arabie saoudite au Tchad et du directeur général de l'aviation civile.



Les compagnies sélectionnées seront chargées du transport des pèlerins cette année en Arabie saoudite.



"Après avoir lancé un appel d'offres international, nous avons reçu deux offres qui sont celles de Sky Prime qui représente une société de transport saoudien et Tchadia qui est notre compagnie nationale. Dans les règles établies par le Royaume de l'Arabie Saoudite, si vous avez une compagnie nationale, vous avez 50% du fret. Si vous n'en avez pas, les 100% sont assurés par une compagnie saoudienne", a expliqué Idriss Dokouni Adiker, président de la commission permanente.



« Nous leur avons demandé d'envoyer une offre technique et une offre financière. La société Sky Prime nous a proposé le tarif de 1000 dollars par pèlerin. Il en est de même pour notre compagnie nationale que nous avons mis en concurrence. Nous avons souhaité que la compagnie nationale puisse participer mais en donnant aussi des coûts concurrentiels », a-t-il précisé.



Les dépôts des dossiers de candidature ont commencé depuis le 15 mars dernier.