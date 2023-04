Hajj 2023 : les précisions du comité d'organisation du Tchad aux pèlerins

Cette année, le Tchad a réussi à obtenir un nombre conséquent de pèlerins pour le voyage vers la Mecque. En effet, 8 729 pèlerins se joindront au voyage. Les autorités tchadiennes ont travaillé dur pour trouver des hébergements de qualité, des hôtels « 4 étoiles » situés à moins de 800 m du Haram, afin que les pèlerins puissent accomplir leurs rituels en toute tranquillité. Des repas seront également offerts pendant les quatre jours à Mina et le jour d'Arafat pour permettre aux pèlerins de se concentrer sur les prières et les rituels.



Pour le voyage, le vol aller se fera de N'djamenä à Médine et le vol retour de Jeddah à N'djamena. Chaque pèlerin aura droit à deux sacs de 25 kg et un bidon de 5 litres de Zamzam lui sera remis à son retour pour accueillir sa famille et ses proches. De plus, il sera offert deux sacs pour les bagages et un ihram à chaque pèlerin.