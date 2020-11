Haroun Kabadi : "Aujourd'hui, ce que nous faisons, ça va permettre au Tchad d'aller de l'avant"

"Aujourd'hui, ce que nous faisons, ça va permettre au Tchad d'aller de l'avant. Qu'on critique un système, c'est tout à fait normal. L'opposition hier a raconté sa vie, c'est tout à fait normal également. Parce que si l'opposition ne parle pas, comment voulez-vous qu'on puisse avancer ? Qu'on critique, je crois que ce sont des bonnes critiques. Qu'on fasse des avancées sur le plan politique, je pense que c'est ce que nous cherchons".

Le président de l'Assemblée nationale, Dr. Haroun Kabadi, s'est félicité vendredi des échanges au 2ème Forum national inclusif, estimant ne pas avoir entendu "quelque chose qui déraille le système actuel"."J'ai entendu seulement les gens qui veulent tout faire pour que le Tchad puisse aller de l'avant. Et pour que le Tchad puisse aller de l'avant, qu'on dise un mot de plus, un mot de moins, ou quatre mots de plus ou trois mots de moins, je crois que ce n'est pas ça qui va empêcher le Tchad d'aller de l'avant", a-t-il estimé.Selon le président de l'Assemblée nationale qui n'est pas opposé à la création d'un Sénat et d'un poste de vice-président, les assises vont permettre au Tchad d'avancer :