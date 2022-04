Hausse du prix de la glace à Ndjamena : une réalité qui cache plusieurs inconnues

Une situation qui rend l'accès à la glace difficile pour le consommateur. Alors qu'est-ce qui justifie cette hausse des prix de la glace ? Alwihda Info a voulu en savoir plus.



Ce samedi matin dans l'une des usines de fabrication de la glace où nous avons effectué une descente, le constat fait illustre d'une ambiance peu conviviale qui règne entre grossistes et clients qui veulent chacun entrer en possession du précieux sésame.



Dans un désordre qui ne dit pas son nom, les clients et les grossistes se marchent dessus. On entend ici et là : "laisse moi servir d'abord mon client". Plus loin : "Monsieur, vous êtes nouveau ici, donc patientez".



Difficile dans ce tohu bohu de se fixer sur le prix exact de la glace. Un détour nous permet de nous rapprocher d'un des acheteurs à qui nous posons la question de savoir combien coûte une barre de glace. "La barre est à 2000 Fcfa et la demi-barre coûte 1000 FCFA",nous explique-t-il.



Non loin de nous, un vendeur qui nous a suivi nous avoue ''qu'il est difficile à ce moment de la journée de trouver la glace".