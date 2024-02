Hausse du prix du carburant au Tchad : La LTDH appelle la population à « refuser cette forfaiture »

En date du 13 février 2024, le gouvernement tchadien a décidé d'augmenter le prix du carburant de 212 FCFA par litre pour l'essence, de 128 FCFA pour le gasoil et de 30 FCFA pour le jet. Selon la Ligue des Droits de l'Homme, cette décision a automatiquement impacté la vie des citoyens tchadiens, déjà éprouvés par une conjoncture économique morose où il est difficile de joindre les deux bouts.



La Ligue souligne également que les justifications avancées par la primature sont irréalistes compte tenu des expériences passées et du fait que même les opérateurs économiques sont victimes de cette situation. Cette augmentation brutale affecte gravement le tissu social et aura des conséquences irréparables sur la vie quotidienne des citoyens.



La Ligue considère qu'il s'agit là d'un non-respect flagrant des droits socio-économiques qui est intolérable et ne saurait être accepté au Tchad. Elle met en garde le gouvernement quant aux conséquences qui découleront de cette décision et appelle toutes les populations à s'organiser afin de refuser cet acte condamnable.



Pour conclure, la LTDH affirme que la population tchadienne n'a pas besoin d'être prise en pitiée mais plutôt d'être en mesure de vivre dignement avec ses propres moyens. Cette augmentation injustifiée pèse lourdement sur les épaules déjà affaiblies des citoyens et il est donc essentiel que ces derniers se mobilisent contre cette injustice pour préserver leur bien-être économique et social.