Henley Passport Index : le passeport tchadien à la 89e place

En 2020, le passeport tchadien est classé à la 89ème place à l'échelle mondiale, par rapport à ceux des 107 pays recensés par l'index du cabinet de conseil Henley Passport. Il permet d'accéder à 53 destinations sans visa préalable.



Le Tchad recule d'une place par rapports aux années 2019 et 2018 (88ème place). Il est devant des pays comme le Cameroun (93ème place), le Nigeria (95ème place) ou l'Ethiopie (96ème place).



La Centrafrique figure à la 91ème place, le Soudan à la 100ème place, tandis que la Libye se positionne à la 102ème place.



En tête du classement africain, les Seychelles arrivent à la 29ème place avec 151 destinations, la République de Maurice à la 32ème place avec 146 destinations et l'Afrique du Sud au 56ème rang avec 100 destinations.



L'index du Henley Passport est le classement original de tous les passeports du monde en fonction du nombre de destinations auxquelles leurs titulaires peuvent accéder sans visa préalable.



Le classement est basé sur des données exclusives de l'International Air Transport Association (IATA), qui gère la base de données d'informations sur les voyages la plus vaste et la plus précise au monde.



Le Japon, Singapour et l'Allemagne en tête



Le Japon (191 destinations), Singapour (190 destinations) et l’Allemagne (189 destinations) sont les pays qui ont les passeport les plus puissants au monde, selon l'Index.