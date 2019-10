INTERNATIONAL Hiperdist envisage de mettre en évidence ses capacités technologiques au Salon GITEX 2019

6 Octobre 2019



Dubaï, Émirats Arabes Unis - Le distributeur régional à valeur ajoutée Hiperdist, a annoncé sa participation à la 39ème édition du Salon International de l’Informatique et la Télécommunication « GITEX Technology Week ».



Au cours de l’exposition, Hiperdist envisage de mettre en évidence sa gamme variée de solutions dans les domaines d'intérêt clés – l’informatique en « Cloud » et la « Sécurité », en portant une attention minutieuse sur les tendances de la transformation numérique.



Dans ce contexte, Hiperdist organisera des sessions de formation, des ateliers et des démonstrations pour tous les participants, leur permettant de tester leurs connaissances et obtenir des certifications au stand de la société. De plus, l'organisation offrira aux revendeurs et aux vendeurs la possibilité d'arranger des réunions individuelles lors de l'événement.



S'exprimant au sujet de cette initiative, M. Santosh Sansare, Directeur Général de Hiperdist, a déclaré : « En tant que distributeur en croissance, notre objectif principal est d'offrir des solutions d'avenir basées sur ces technologies majeures. Gardant cela à l'esprit, nous avons investi dans le développement des capacités dans une perspective à long terme. Par notre participation à GITEX, nous envisageons de nous montrer prêts, et de renforcer notre approche durable envers les chaînes de distribution et la région tout entière. »



Concernant la vision à long terme de l'entreprise, Antoine Kareh, Directeur général du Groupe CIS, a dit: « Notre société possède plus de 40 ans d'expérience dans la région du Moyen Orient et de l'Afrique, ainsi qu'un long héritage d'accomplissements dans le sous-continent africain. Cela est dû à notre détermination sans faille à accorder à nos partenaires les outils appropriés et adaptés au marché. Notre vision à long terme consiste à partager notre expertise avec notre base de partenaires et leur permettre de profiter de notre grande portée dans les pays africains. Ceci est l'engagement que nous voulons mettre en valeur au salon de la technologie GITEX. »



Basée aux Émirats Arabes Unis, Hiperdist supervise le bras de distribution du groupe CIS primordial, présent dans 25 pays du Moyen-Orient et d'Afrique, et dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 350 millions de dollars américains.



Hiperdist dispose d'une large base de plus de 2000 revendeurs, avec des institutions locales aux Émirats Arabes Unis, en Algérie, en Côte d'Ivoire, au Ghana, en Jordanie, en Tanzanie, au Kenya, au Liban et au Nigeria.



La société, qui vient de compléter ses cinq ans aux UAE, a également conclu des partenariats avec des marques de premier plan telles que Microsoft et Acunetix.





