IDE : Le Tchad séduit les investisseurs en 2024 et devient la 2ᵉ destination de la CEMAC

En 2024, le Tchad a enregistré un record historique d’un milliard de dollars d’investissements directs étrangers (IDE), soit une hausse de 66 % par rapport à l’année précédente. Cette performance place le pays au 2ᵉ rang des destinations les plus attractives de la CEMAC, devant le Cameroun, selon le rapport de la CNUCED.



Cette progression est portée par des investissements majeurs dans les secteurs du pétrole, du gaz, des infrastructures et des services, en particulier les télécommunications et la finance. À l’échelle africaine, le Tchad occupe désormais la 18ᵉ position, rejoignant les économies en forte croissance comme l’Égypte, le Maroc ou la Côte d’Ivoire.



Au niveau régional, la CEMAC a globalement attiré 3,9 milliards de dollars d’IDE, tandis que l’UEMOA reste en tête avec 7,7 milliards, notamment grâce à la Côte d’Ivoire et au Sénégal. Le Gabon conserve la première place dans la CEMAC malgré un léger recul, et le Cameroun recule à la troisième position.



La “percée inattendue” du Tchad reflète une amélioration de la confiance des investisseurs dans un pays jusqu’alors marginalisé, grâce à une meilleure stabilité macroéconomique et un climat des affaires plus favorable.



La majorité des flux d’IDE vers l’Afrique proviennent encore de l’Europe (Pays-Bas, France, Royaume-Uni, Italie, Allemagne), suivie de la Chine, l’Inde, Singapour et les États-Unis.



Le Tchad ambitionne désormais de poursuivre cette dynamique en 2025, en diversifiant ses sources d’investissement et en renforçant son cadre institutionnel, dans le cadre de son plan stratégique “Tchad Connexion 2030”.