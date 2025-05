Coopération Tchad - Guinée Équatoriale : Les opérateurs économiques tchadiens appelés à oser le nouveau corridor via les ports équato-guinéens

Accompagné d’une forte délégation comprenant des hauts responsables gouvernementaux, des hommes d’affaires, la Communauté portuaire, le Président de la Chambre de Commerce et le Président du Patronat guinéen, le ministre équato-guinéen a présenté les avantages du nouveau corridor de transit des marchandises à destination ou en provenance du Tchad via les ports de Guinée Équatoriale, notamment ceux de Bata.





S’appuyant sur l’accord de coopération signé entre les deux pays, M. Honorato Evita Oma a rassuré les opérateurs tchadiens sur la disponibilité et la fiabilité de ce nouveau corridor, présenté comme un véritable atout stratégique dans la sous-région. « Les ports guinéens offrent aujourd’hui des conditions incomparables dans la sous-région : fluidité, sécurité, digitalisation et attractivité fiscale. Il est temps d’essayer ce nouveau chemin, car les portes sont grandement ouvertes », a-t-il insisté.





Il a également annoncé la construction d’un port sec à Ebybeyine, à la frontière avec le Cameroun, exclusivement destiné à faciliter les opérations logistiques des opérateurs tchadiens.





Les opérateurs économiques tchadiens, tout en saluant cette initiative, ont soulevé la problématique de la traversée du territoire camerounais, un maillon indispensable du corridor. À ce sujet, le Président de la Chambre de Commerce du Tchad, M. Ali Adji Mahamat Seid, a affirmé que la balle est désormais dans le camp des États, et a encouragé les deux gouvernements à engager le dialogue avec le Cameroun, qualifié de « troisième larron ».





« L’occasion vaut la chandelle », a-t-il déclaré, tout en exprimant la disponibilité des hommes d’affaires tchadiens à expérimenter ce corridor prometteur.





Les deux Ministres, se basant sur les dispositions de l’acte additionnel de 2013 par lequel les Chefs d’État décidaient de rendre effective la libre circulation des personnes et des biens dans l’espace de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC), ont rassuré les opérateurs économiques de la volonté d’une intégration sous-régionale véritable de la part de tous les États membres, y compris le Cameroun.