Tchad : 140 armes illégales saisies dans le Moyen-Chari

Cette opération de récupération s'inscrit dans une démarche visant à renforcer la sécurité et à lutter contre la prolifération des armes illégales, souvent à l'origine des violences et de l'insécurité dans la province.





Prenant la parole, Abdraman Ahmat Bargou a salué le professionnalisme et la détermination des forces de défense et de sécurité. Il a souligné que cette campagne de désarmement, lancée l'année dernière, se poursuit sans relâche. Selon lui, elle contribue à préserver la paix, à protéger les citoyens et à renforcer la cohésion sociale dans le Moyen-Chari.





Le député Ngandéré Djimet, en congé parlementaire dans sa circonscription, a également exprimé sa satisfaction. Il a rappelé que le port d'armes est strictement réservé aux forces de l'ordre et a exhorté les populations à dénoncer toute détention illicite pour assurer un climat serein et de tranquillité.





De son côté, le général Mahamat Idriss Nafé, commandant adjoint de la zone de défense et de sécurité n°5, a réaffirmé l'engagement des forces de l'ordre à protéger les citoyens et leurs biens. Il a promis que la lutte contre les malfaiteurs se poursuivra dans la province.