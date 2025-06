Économie mondiale : Xi Jinping et Donald Trump s'entretiennent par téléphone sur la guerre tarifaire et Taiwan

Le Président chinois a souligné l'importance de « rectifier la direction du grand navire des relations sino-américaines » et a insisté sur la nécessité de « prendre le gouvernail et fixer le bon cap », ajoutant qu'il est « particulièrement important d’écarter toutes sortes de perturbations et de sabotages ».





De son côté, le Président Donald Trump a exprimé son respect envers le Président Xi Jinping et a souligné la grande importance des relations américano-chinoises. Il a affirmé que les États-Unis se réjouissaient de la bonne santé de l'économie chinoise et que, ensemble, les deux pays pourraient accomplir de grandes choses.







Taiwan et futurs sommets au menu





Au-delà des questions économiques, Xi Jinping a rappelé la nécessité pour les États-Unis de gérer de manière prudente la question de Taiwan, afin d'éviter qu'une « poignée d’éléments sécessionnistes visant l’indépendance de Taiwan n’entraînent la Chine et les États-Unis dans une situation dangereuse de confrontation voire de conflit ». Donald Trump a réaffirmé que les États-Unis continueraient de poursuivre la politique d’une seule Chine.





Le Président chinois a également confié à son homologue américain qu’il serait heureux de l'accueillir en Chine pour une nouvelle visite, proposition à laquelle le Président Trump a exprimé ses sincères remerciements.





Il est à noter que, sur proposition de la partie américaine, les officiels en charge des affaires économiques et commerciales des deux pays ont récemment tenu une réunion à Genève, en Suisse. Cette rencontre a marqué un pas important vers le règlement des questions économiques par le dialogue et la concertation, saluée par les milieux des deux pays et la communauté internationale. Les deux Chefs d’État sont convenus que leurs équipes continueront de mettre en œuvre le consensus de Genève et tiendront rapidement une nouvelle session de discussions.