Participation du Tchad à la première réunion ministérielle mondiale sur les PME à Johannesburg

Sous le thème « Naviguer vers de nouvelles frontières économiques », cette réunion a rassemblé plus de 50 ministres et représentants gouvernementaux d'Afrique, d'Amérique, d'Europe et d'Asie. L'objectif principal était de promouvoir les PME comme un moteur essentiel du développement. L'événement a également permis d'échanger des expériences et des stratégies entre les pays participants, de renforcer la coopération régionale et internationale pour soutenir le secteur privé, et d'affirmer la place du Tchad dans le cadre de l'Agenda 2063 de l'Union africaine.





Rencontres Bilatérales et Projets Futurs

En marge des sessions officielles, la délégation tchadienne a eu l'opportunité de tenir plusieurs rencontres bilatérales avec des délégations de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC). Ces échanges visaient à renforcer les synergies régionales et à partager des expériences sur le soutien aux PME. La délégation a également travaillé à la préparation d'un projet visant à établir une plateforme régionale sur l'intelligence économique et les obstacles au commerce.





De plus, des discussions constructives ont eu lieu avec la Directrice exécutive de l’ITC et ses collaborateurs, axées sur une éventuelle assistance technique et notamment sur la participation du Tchad à la Journée mondiale du coton, prévue en octobre 2025 à Rome, en Italie.





À l'issue de ces travaux, les participants ont unanimement adopté un document de base intitulé "Appel à l'action en faveur des PME", marquant ainsi un engagement collectif à soutenir et à valoriser le secteur des petites et moyennes entreprises à l’échelle mondiale.