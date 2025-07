Composante 2 : Promouvoir la compétitivité et la croissance des Micro, Petites et Moyennes Entreprises (MPME).

Promouvoir la compétitivité et la croissance des Micro, Petites et Moyennes Entreprises (MPME). Composante 3 : Promouvoir l’inclusion financière et l’accès au financement pour les MPME.

Les échanges ont porté sur le projet dede la Banque Mondiale, qui s'articule autour de trois composantes. Les discussions se sont concentrées sur les possibilités de collaboration et de coordination concernant deux composantes clés :L'objectif de cette collaboration est clair : renforcer la compétitivité et la capacité entrepreneuriale des jeunes et des femmes, tout en stimulant la productivité des MPME dans les secteurs clés de l'économie nationale.