Tchad : Des réfugiées soudanaises diplômées de l'École Normale Supérieure d'Abéché

Les trois lauréates, deux en Géographie Arabe et une en Langue Arabe, font partie de la 4ème promotion du programme de bourse JRS. Elles ont été honorées lors de cette cérémonie empreinte d'émotion et de fierté. L'événement était également couplé avec la remise des diplômes de la 9ème promotion du département d'Histoire option Arabe, présidée par le chef du département, M. Seid Ahmat Seid. La présence d'enseignants-chercheurs, d'invités, ainsi que des familles et amis des lauréats a renforcé le caractère intégrateur de cette célébration.







À l'issue de la cérémonie, les jeunes diplômées ont partagé les difficultés rencontrées durant leur parcours. Elles ont notamment souligné la cherté de la vie (coût élevé de l'eau, des transports en commun, des loyers), l'intensification des cours de 7h à 17h, et la dispersion des cours dans différentes institutions (comme l'ENIB et le lycée féminin) en raison du manque d'infrastructures adéquates.







La prise en charge de ces trois lauréates a été assurée par le JRS, avec l'appui financier d'Entreculturas. Il est à noter que d'autres étudiantes réfugiées poursuivent actuellement leurs études en deuxième année dans divers départements de cette même école, grâce à des programmes similaires.