Idriss Déby : "Il faut que les Tchadiens s'y mettent au travail"

Le chef de l'État a rencontré mardi à Massakory les "forces vives" de la province du Hadjer Lamis. Il a axé son message sur la paix, la cohabitation et le développement.



"Ma présence à Massakory s'inscrit dans ce cadre là, c'est une visite de travail. Il est plus qu'important pour moi de sortir de temps en temps à l'intérieur du pays, au fin fond du pays, pour toucher les réalités par moi même. Je l'ai souvent fait et je continuerai à le faire puisque je crois que j'ai été toujours un homme de terrain et je continuerai à être un homme de terrain si Dieu le veut", déclare Idriss Déby.



Il rappelle que lors de sa récente tournée dans quatre provinces de la zone méridionale, des "instructions fortes ont été données à tous ceux qui, de près ou de loin, ont un rôle à joueur de manière à saisir toutes les opportunités que Dieu à offert". Ces instructions doivent être prises en compte au Hadjer Lamis.



Le Maréchal du Tchad exprime une préoccupation : l'instauration de l'autorité de l'État. D'après lui, chaque administrateur et citoyen "a une responsabilité vis-à-vis de la nation et doit, en terme de devoir, accomplir sa mission de la bonne manière".



"Nous avons un beau pays, un peuple brave et courageux, et en particulier nous avons la force motrice qui tire vers le haut le Tchad, composée de la jeunesse et des femmes. Il faut que les tchadiens s'y mettent au travail", affirme le président.