TCHAD Idriss Déby : "J’ai décidé de frapper sans hésitation"

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 30 Mars 2018 modifié le 30 Mars 2018 - 21:36





"Vous allez vivre désormais en live ma méchanceté"

"En 27 ans de mon exercice du pouvoir, beaucoup d’entre vous se sont enrichis illégalement sur le dos des contribuables. Comprenez bien : le verrou a sauté au sortir des assises du forum. J’ai décidé de frapper sans hésitation les détourneurs de biens publics", a déclaré Idriss Déby face aux députés.



Selon lui, "on dit souvent que le Président est gentil, il est généreux, il pardonne vite. Pour compter d’aujourd’hui, vous allez vivre désormais en live ma méchanceté. Je frapperai dure sans ménagement les prébendiers. Une personne qui gagne 200.000 F CFA par mois détient quatre cossues villas, elle doit justifier cela. La justice sera la pièce maîtresse de la 4ème République. Elle sévira. D’ici 2020, l’intégrité sera le maitre-mot des tchadiens ». Idriss Déby a prévenu que « tout dérapage, quel qu’il soit doit être frappé. Force doit demeurer à la loi".



S’agissant de la crise économique, le Président de la République a déclaré qu’elle est passagère. Mais, les fonctionnaires tchadiens constituent 0,6% de la population tchadienne. Nous n’allons pas seulement consacrer tout au payement de salaires et laisser de côté les autres secteurs du développement, notamment le monde rural.



"C’est un langage de vérité que le Chef de l’Etat a tenu face à sa majorité parlementaire", a salué la Présidence de la République.



Déplorant le refus du fédéralisme par le forum national inclusif, Déby a estimé qu'il était "la solution pour le Tchad" car elle permettra une saine émulation entre les régions. "Le forum en a décidé autrement. Allons tout droit au but vers la forte décentralisation sans hésitation. Toutes les décisions et recommandations doivent être mise en application avant la fin de l’année avec le soutien de l’Assemblée nationale. Nous devons réussir ce pari, sans confusion, entrave ou fusible quelconque", a souligné le chef de l’Etat.



