Idriss Deby : "arrêtez les tchadiens de vous faire la guerre intercommunautaire"

Le président de la République a exhorté mardi les tchadiens à arrêtez de se faire la guerre intercommunautaire. Il s'est exprimé lors de l'inauguration du nouveau siège de l'Office national des médias audiovisuels (ONAMA) à N'Djamena.



"Je veux un Tchad brassé où les tchadiens et tchadiennes ne se reconnaissent pas par des noms, des régions ou des religions mais des hommes et des femmes qui ont un père et une mère qui s'appelle le Tchad", a déclaré le président.



"Arrêtez les tchadiens de vous faire la guerre intercommunautaire. La culture communautarisme c'est la fin de nos ambitions. La culture de la violence aussi c'est la fin de nos ambitions. Nous ne pouvons atteindre aucun objectif quel que soit notre vision si nous ne croyons pas en notre objectif et vision pour le Tchad de demain. Nous devons léguer un Tchad pur, des tchadiens jaloux de leur souveraineté. Ça doit se perpétuer de cette manière", a ajouté Idriss Déby.



Selon lui, le Tchad est un grand pays et les citoyens doivent voir grand. Il exhorte l'ONAMA à faire du nouveau siège un outil pour amener les citoyens à "changer dans le bon sens, surtout l'amour du pays".