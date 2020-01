Indice de la démocratie : le Tchad classé 163ème sur 167 pays

Le Tchad a été classé à la 163ème place mondiale sur 167 pays de l'Indice de la démocratie publié annuellement par The Economist Intelligence Unit. Le rapport est intitulé : « Une année de régression démocratique et de protestation populaire ».



En Afrique, le pays est classé à la 42ème place sur 44 pays.



Selon le rapport, le Tchad est considéré comme ayant un "régime autoritaire".



Depuis l'instauration de la 4ème République au Tchad, les autorités se sont engagées à faire des efforts pour améliorer la bonne gouvernance.



Le Tchad se positionne derrière la Guinée équatoriale, Djibouti ou encore le Cameroun. Il est juste devant la Syrie, la Centrafrique, la République démocratique du Congo et la Corée du Nord.



L'indice de démocratie de l'Economist Intelligence Unit fournit un instantané de l'état de la démocratie dans le monde dans 165 États indépendants et deux territoires. Cela couvre la quasi-totalité de la population mondiale et la grande majorité des États du monde (les micro-États sont exclus).



L'indice de démocratie est basé sur cinq catégories : processus électoral et pluralisme ; le fonctionnement du gouvernement ; participation politique ; culture politique ; et libertés civiles.



Sur la base de ses scores sur une série d'indicateurs au sein de ces catégories, chaque pays est alors lui-même classé comme l'un des quatre types de régime : «pleine démocratie», «démocratie défectueuse», «régime hybride» ou «régime autoritaire».



Le rapport fournit une méthodologie complète et des explications.



Il s'agit de la 12e édition de l'Indice de la démocratie, qui a débuté en 2006. Son nouveau rapport enregistre le bilan de la démocratie mondiale en 2019.



Selon la mesure de la démocratie de l'Economist Intelligence Unit, près de la moitié (48,4%) de la population mondiale vit dans une sorte de démocratie, bien que seulement 5,7% résident dans une «démocratie complète», contre 8,9% en 2015 résultat de la rétrogradation des États-Unis d'une «pleine démocratie» à une «démocratie défectueuse» en 2016. Plus d'un tiers de la population mondiale vit sous un régime autoritaire, une grande partie se trouvant en Chine.



The Economist Intelligence Unit (The EIU) est la division de recherche et d'analyse de The Economist Group, la société sœur. au journal The Economist. Créée en 1946, la société revendique plus de 70 ans d'expérience pour aider les entreprises, les sociétés financières et les gouvernements à comprendre comment le monde évolue et comment cela crée des opportunités à saisir et des risques à gérer.