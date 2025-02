Indice de perception de la corruption 2024 : la Côte d’Ivoire gagne 5 points et 18 places

Selon le dernier rapport de Transparency international, la Côte d’Ivoire a réalisé une avancée notable dans la lutte contre la corruption.



Le pays a atteint un score de 45/100 dans l’indice de perception de la corruption (IPC), se classant ainsi au 69è rang sur 180 pays évalués. Cette progression représente une augmentation de 05 points par rapport à l’année précédente.



Le succès du pays est attribué à de nombreuses réformes juridiques et institutionnelles mises en œuvre par le président Alassane Ouattara pour promouvoir la transparence, la responsabilité et renforcer la lutte contre les crimes économiques et financiers.



L’État de Côte d’Ivoire réaffirme son engagement à poursuivre ces efforts pour atteindre un niveau de transparence encore plus élevé et à garantir une gouvernance exemplaire au service de ses citoyens. Il faut noter que la Côte a obtenu un score de 41 sur 100 et est classée 83ème sur 180 pays en 2024 contre un score de 40 sur 100 en 2023 et classée 87ème sur 180 pays.