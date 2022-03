Indice de perception de la corruption : le Tchad dans le rouge

Deux ans après le début de la pandémie dévastatrice de la COVID-19, l’Indice de perception de la corruption (IPC) 2021 de Transparency International montre que la situation dans ce domaine a stagné dans le monde entier. Malgré les engagements sur le papier, 131 pays n’ont pas fait de progrès significatifs dans la lutte contre la corruption au cours de la dernière décennie et, cette année, 27 pays se situent à des scores historiquement bas dans l’IPC1. Dans le même temps, les droits de l’homme et la démocratie sont la cible d’attaques partout dans le monde.



Sur 180 pays, le Tchad est dans le rouge avec un score de 20/100 (contre une moyenne de 43/100), dans la tranche des pays fortement corrompus. Le Tchad est classé derrière des pays comme la RCA, l'Irak, le Zimbabwe, l'Érythrée, le Congo ou la Guinée-Bissau.



Le pays est au même rang que les Comores, Haïti, le Nicagarua et le Soudan, tandis qu'il est juste devant le Burundi, la RDC, la Guiné équatoriale, la Libye, la Corée du Nord, la Somalie, la Syrie et le Soudan du Sud.



"Il est urgent d’accélérer la lutte contre la corruption si nous voulons mettre un terme aux violations des droits de l’homme et au déclin démocratique dans le monde entier", affirme le rapport de Transparency International.