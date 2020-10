TCHAD Indice mondial de la faim 2020 : Le Tchad dans le rouge avec un "niveau alarmant"

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 13 Octobre 2020









Selon les résultats de l'indice GHI 2020, 3 pays ont des niveaux alarmants de faim : le Tchad, le Timor-Leste et Madagascar. La faim est également considérée comme alarmante dans 8 pays - le Burundi, la République centrafricaine, les Comores, la République démocratique du Congo, la Somalie, le Sud-Soudan, la Syrie et le Yémen - sur la base de catégorisations provisoires.



L'indice mondial de la faim 2020 montre que bien que la faim dans le monde ait progressivement diminué depuis 2000, dans de nombreux endroits, les progrès sont trop lents, voire inversés, et la faim reste sévère. Ces zones sont très vulnérables à une aggravation de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle exacerbée par les crises sanitaire, économique et environnementale de 2020. "Le Tchad a le score le plus élevé pour l'indice 2020 parmi les pays dont les données sont suffisantes pour calculer les scores de l'indice dans ce rapport - 44,7, ce qui est considéré comme alarmant. L'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Tchad est due à des conflits régionaux, à des sécheresses fréquentes, à des opportunités limitées de générer des revenus et à un accès restreint aux services sociaux. La prévalence de la sous-alimentation au Tchad, à 39,6 %, est la quatrième plus élevée dans ce rapport. Son taux de retard de croissance des enfants, à 39,8 %, est considéré comme très élevé, et son taux de dépérissement des enfants, à 13,3 %, est considéré comme élevé en termes de santé publique. Avec un taux de mortalité des moins de cinq ans de 11,9 %, c'est l'un des rares pays au monde où plus d'un enfant sur dix meurt avant l'âge de cinq ans.

D'après le rapport, "il est tout à fait possible qu'un ou plusieurs de ces pays aient un score GHI plus élevé que le Tchad - le pays ayant le score GHI le plus élevé en 2020 - si des données suffisantes étaient disponibles. De même, les scores GHI ne sont pas calculés pour certains pays à revenu élevé où la prévalence de la faim est très faible".



En 2000, le score du Tchad était à 50,9%, avant de passer à 51,3% en 2006 et diminuer à 47,9% en 2012.







