TCHAD Industrialisation : le Tchad parmi les pays qui n'ont pas progressé en 10 ans, selon un rapport

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 26 Novembre 2022



Trente-sept des cinquante-deux pays africains ont vu leur niveau d’industrialisation s’accroître au cours des onze dernières années, selon un nouveau rapport publié par la Banque africaine de développement, l’Union africaine et l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI).

Le Tchad à la traîne



Malgré un score de quintile moyen-inférieur en ce qui concerne la dimension des déterminants directs, le Tchad est resté dans le quintile inférieur de l’indice durant toute la période considérée, en raison de faibles progrès dans la dimension « performance ».



Le pays, dont l’économie est affectée par les conflits régionaux et une forte vulnérabilité au changement climatique, a récemment entrepris de stimuler son développement industriel et sa diversification économique, lançant un plan directeur de l’industrie en 2020.



Cette stratégie se concentre sur le renforcement des infrastructures routières et énergétiques et sur l’appui au développement du secteur privé, et identifie douze chaînes de valeur prioritaires, dont l’élevage, le coton, la métallurgie et les matériaux de construction.



"L’Afrique centrale est l’une des régions les plus riches en ressources du continent, ce qui tend à freiner le développement industriel en augmentant la valeur des monnaies locales et rendant moins compétitives les exportations. Le piètre état des infrastructures et la persistance des conflits au cours des 30 dernières années dans des parties enclavées de la sous-région, notamment la République centrafricaine, le Tchad et l’Est de la République démocratique du Congo, ont contribué au sous-développement des infrastructures et au caractère peu propice du climat des affaires. La Guinée équatoriale, qui figurait en 2010 parmi les dix pays les plus performants du continent, est à présent distancée par le Gabon", relève le rapport.



Au cours de la période couverte, Djibouti, le Bénin, le Mozambique, le Sénégal, l’Éthiopie, la Guinée, le Rwanda, la Tanzanie, le Ghana et l’Ouganda ont tous progressé de cinq places ou plus dans le classement.



Les pays les plus performants ne sont pas nécessairement ceux dont l’économie est la plus importante, mais ceux qui génèrent la plus forte valeur ajoutée manufacturière par habitant, avec une proportion importante de produits manufacturés destinés à l’exportation.



L’Afrique du Nord reste la région africaine la plus avancée en matière de développement industriel, suivie par l’Afrique australe, l’Afrique centrale, l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique de l’Est.



Evaluation de l'industrialisation sur la base d'une série de paramètres



Les 19 indicateurs de l’indice couvrent les performances manufacturières, le capital, la main-d’œuvre, l’environnement des affaires, les infrastructures et la stabilité macroéconomique. L’indice établit également un classement du niveau d’industrialisation des pays africains selon trois axes : les performances, les déterminants directs et indirects. Les déterminants directs comprennent les dotations en capital et en main-d’œuvre et la manière dont elles sont déployées pour stimuler le développement industriel. Les déterminants indirects comprennent les conditions environnementales favorables telles que la stabilité macroéconomique, des institutions et des infrastructures solides.



Un indicateur pour aider les gouvernements africains



Le rapport permettra aux gouvernements africains d’identifier des pays de référence afin de mieux évaluer leurs propres performances industrielles et d’identifier plus efficacement les meilleures pratiques.





