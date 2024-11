Initiative citoyenne : Le Tchad D’abord embellit le Complexe Scolaire Nour Al Islam

Dans le cadre du Projet Intégré pour la Lutte contre les Inondations et la Résilience Urbaine à N’Djaména, financé par la Banque mondiale, la plateforme citoyenne Le Tchad D’abord a organisé ce samedi 30 novembre 2024 une journée de salubrité au Complexe Scolaire Nour Al Islam, situé dans le quartier Goudji Hamaralgoz de la commune du 2e Arrondissement de N’Djaména.



Le chef de projet, Mahamat Tahir Abakar, également chargé de la planification au sein de la plateforme, a expliqué que cette action vise à aménager la cour et à désinfecter les salles de l’établissement pour offrir aux élèves un environnement propice à l’apprentissage et faciliter l’accès aux salles de classe.



Depuis son lancement le 17 septembre 2024, le Projet Intégré cherche à protéger les infrastructures et les communautés de la ville, couvrant les dix arrondissements de N’Djaména.



Ramat Malloum Mahamat, responsable du Complexe Scolaire Nour Al-Islam, a exprimé sa gratitude envers les membres de la plateforme Le Tchad D’abord pour leur action citoyenne et les a encouragés à poursuivre leurs efforts.