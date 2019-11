TCHAD Innovation environnementale : la tchadienne Hindou Oumarou remporte le prix Pritzker de 100 000 dollars

Alwihda Info | Par David Colgan - UCLA - 9 Novembre 2019 modifié le 9 Novembre 2019 - 09:17



Native du Tchad, Hindou Oumarou reçoit 100 000 dollars pour un travail d'unification des cultures autour d'une ressource en eau qui se raréfie et qui dessert quatre pays africains.

L'Institut de l'environnement et du développement durable de l'UCLA a remis le prix Pritzker Emerging Environmental Genius Award 2019 à Hindou Oumarou Ibrahim, un membre de la communauté semi-nomade autochtone Mbororo du Tchad.



Ibrahim promeut la protection de l'environnement pour les groupes autochtones en travaillant avec des organisations internationales, notamment en tant que membre du conseil d'administration du Partenariat des Nations Unies pour les peuples autochtones. Elle dirige également une coalition environnementale communautaire dans la région entourant le lac Tchad, une source d'eau essentielle qui a diminué de 90 % depuis 1980 - en partie parce que les températures dans la région ont augmenté de 1,5 degré Celsius au cours du siècle dernier. Des conflits violents ont parfois éclaté entre les groupes qui se disputent cette ressource vitale.



Le prix annuel est doté d'un montant de 100 000 $, qui est financé par une partie d'un don de 20 millions de dollars de la Fondation de la famille Anthony et Jeanne Pritzker à l'UCLA. Il s'agit de la première grande distinction décernée spécifiquement aux innovateurs de moins de 40 ans.



Hindou Oumarou Ibrahim a déclaré que le prix, qui a été remis le 7 novembre au Hershey Hall de l'UCLA, aidera à amplifier les voix de 370 millions d'autochtones dans le monde.



"Les voix des peuples autochtones se font entendre ici - à travers moi, à travers vous tous et à travers ce prix ", a déclaré Hindou Oumarou Ibrahim. "Nous sommes tous ensemble. Nous gagnerons cette bataille, je suis si confiant."



Des chercheurs universitaires, des experts du Pentagone et d'autres ont constaté que le changement climatique rapide - dû en grande partie aux émissions de carbone d'origine humaine - a contribué à un nombre croissant de conflits armés. On s'attend à ce que le phénomène touche particulièrement les régions qui sont déjà instables.



Pour prévenir et réduire les conflits dans le bassin du lac Tchad, Hindou Oumarou Ibrahim a développé un programme qui recueille des informations sur les ressources naturelles auprès des agriculteurs, pêcheurs et éleveurs de plus d'une douzaine de groupes ethniques africains, puis produit des cartes en 3D de ces ressources naturelles que leurs communautés peuvent partager. L'effort vise à réduire les risques de conflit entre les groupes.



"C'est incroyable de voir des femmes et des hommes qui n'ont jamais été à l'école travailler ensemble pour construire des cartes en 3D qui partagent des connaissances critiques, comme les endroits où l'on peut trouver de l'eau douce même dans les pires jours de la sécheresse ", souligne Hindou Oumarou Ibrahim dans sa demande de prix. "Mais l'aspect le plus intéressant de ce projet est qu'il aide à réduire les conflits et les tensions entre les communautés."



Hindou Oumarou Ibrahim est conseillère officielle du Secrétaire général des Nations Unies en prévision d'un important sommet sur le climat qui se tiendra à Glasgow en septembre 2020. Elle défend également les droits des peuples autochtones, les droits des femmes et la justice environnementale dans des instances mondiales de premier plan, notamment en tant que National Geographic Explorer et chercheuse autochtone principale pour Conservation International.



Le prix Pritzker est ouvert à quiconque s'efforce de résoudre les problèmes environnementaux sous tous les angles - de la science à la défense des droits, en passant par l'esprit d'entreprise. Mais les trois finalistes du prix de cette année étaient des activistes, ce qui reflète peut-être la tendance mondiale des jeunes à jouer un rôle plus actif dans la lutte contre le changement climatique. Outre Ibrahim, les finalistes étaient May Boeve, directrice exécutive de 350.org, et Varshini Prakash, fondateur du mouvement Sunrise. Les finalistes ont été sélectionnés par un groupe de professeurs de l'UCLA parmi 20 candidats nommés par un groupe international de leaders de l'environnement.





