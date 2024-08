Inondations au Tchad : Le ministre de l'Éducation appelle à une mobilisation générale pour sauver la rentrée scolaire

Le ministre de l'Éducation Nationale et de la Promotion Civique, M. Mamadou Gana Boukar, a présidé une réunion le vendredi 9 août 2024 sur la situation des établissements scolaires inondés. Cette réunion a regroupé des responsables de services centraux du ministère.



Lors de la rencontre, le ministre a indiqué que de nombreux établissements scolaires, tant à N'Djamena qu'en province, sont touchés par les récentes inondations.



Il estime qu'il est nécessaire pour son département de réfléchir à des stratégies pour minimiser les impacts et garantir une rentrée scolaire sans difficultés.



Pour ce faire, le ministre a instruit ses collaborateurs de mettre en place un comité chargé d'identifier tous les établissements scolaires déjà touchés et ceux situés dans des zones à risque d'inondation.



L'objectif est de pouvoir prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement de la rentrée scolaire, malgré les dommages causés par les inondations.