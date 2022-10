Inondations au Tchad : des experts français apportent leur appui aux sinistrés

L’équipe des formations militaires de la sécurité civile du Génie a expliqué son plan d’intervention dans les zones des sinistrés. Elle a parlé aussi de la coordination des actions avec les institutions déjà sur le terrain et demandé des informations sur la vision du ministère par rapport aux actions menées et celles en cours pour lui permettre de cerner les activités réalisées afin de mieux intégrer sa stratégie d’intervention.



Cette mission est une réponse à l’appel lancé par les autorités tchadiennes. La crise occasionnée par les inondations a créé une situation sanitaire qui nécessite des actions concrètes pour une meilleure prise en charge des personnes malades, selon Dr. Abdelmadjid Abderahim.



Le ministre a sollicité l’appui conséquent des experts français aux côtés des organisations nationales et internationales présentes sur les sites des sinistrés en compagnie des équipes de santé et celles d’autres départements impliqués dans la gestion des inondations.