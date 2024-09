Inondations au Tchad : le bilan monte à 487 décès et 199 300 habitations détruites (OMS)

Depuis juillet 2024, le Tchad fait face à des inondations sans précédent dues à des fortes précipitations et à la crue des fleuves. Ce phénomène est consécutif à la fois aux précipitations abondantes et au débordement des cours d’eau. Les pluies torrentielles ont détruit plus de 199 300 maisons, affecteés plus de 350 formations sanitaires, inondé près de 355 600 d'hectares de cultures, et causé la perte de plus 66 570 d'animaux, selon le dernier tableau de bord de la situation sanitaire des inondations publié par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).



Au 13 septembre, 100% (23/23) de provinces touchées avec 1 688 437 personnes étaient affectées et 487 décès ont été enregistrés. Les provinces plus touchées sont celles du Lac, Tandjilé, Mayo Kebbi Est, Mandoul, Batha, Salamat, Moyen Chari et N’Djamena.



Les populations sinistrées sont installées dans les familles d’accueil, dans les écoles ou dans des campements de fortune. Les besoins prioritaires concernent les vivres, les abris/articles menagers essentiels (AME), Eau hygiène et assainissement (EHA) et la santé.



La poursuite des pluies et la montée continue des cours d’eau laissent craindre une détérioration de la situation et le risque croissant d'épidémies dans les jours et semaines à venir. Les acteurs humanitaires appuient les actions urgentes des autorités locales pour faire face aux défis majeurs, relève l'OMS.