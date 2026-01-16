Investiture : Mamadi DOUMBOUYA prête serment et prend officiellement les rênes de la Guinée

Le rituel républicain : Serment et Décoration



La cérémonie a suivi un protocole rigoureux, symbolisant le transfert et la légitimation du pouvoir :



La Prestation de Serment : Devant la Cour Suprême, le Président a prononcé la formule solennelle engageant sa responsabilité devant le peuple guinéen.

L’Honneur du Grand Chancelier : Immédiatement après son serment, le Chef de l'État a été décoré par le Grand Chancelier des Ordres Nationaux, recevant les attributs liés à sa fonction.

L'Hymne National : Une salve de 21 coups de canon a accompagné ce moment historique dans la capitale.









Un rayonnement diplomatique africain



La présence de nombreux chefs d'État et de délégations officielles souligne la reconnaissance internationale du processus guinéen :



Délégations de haut niveau : Des représentants de la CEDEAO, de l'Union Africaine et de partenaires bilatéraux stratégiques.

Le salut aux homologues : Un moment fort de la cérémonie a été le passage en revue des délégations, où le Président Doumbouya a réaffirmé sa volonté de maintenir la Guinée au cœur de la coopération régionale.

Les défis d'une nouvelle ère

Cette investiture intervient dans un contexte de grands chantiers pour la Guinée : la poursuite du méga-projet Simandou, la modernisation des infrastructures et le renforcement de la cohésion sociale. Pour le Président Mamadi Doumbouya, le défi sera de transformer cette légitimité solennelle en résultats concrets pour le quotidien des Guinéens.











