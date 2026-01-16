Alwihda Info
AFRIQUE

Investiture en Guinée : La CEDEAO présente à Conakry pour l'installation du Président Mamadi Doumbouya


Alwihda Info | Par - 17 Janvier 2026


L’arrivée de la délégation de la CEDEAO ce vendredi 16 janvier 2026 à l’aéroport international Ahmed Sékou Touré marque une étape historique. Elle symbolise la reconnaissance régionale de la transition guinéenne et le soutien de l'organisation à la nouvelle ère constitutionnelle qui s'ouvre.


Investiture en Guinée : La CEDEAO présente à Conakry pour l'installation du Président Mamadi Doumbouya



 

Le ballet diplomatique s'intensifie dans la capitale guinéenne. À quelques heures de la prestation de serment du Président de la République, S.E. Mamadi Doumbouya, la délégation officielle de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a foulé le sol guinéen, témoignant de l'importance de cet événement pour la stabilité de la sous-région.




Un accueil protocolaire de haut rang


La délégation, conduite par le Dr. Omar Alieu Touray, Président de la Commission de la CEDEAO, a été reçue avec tous les honneurs par les membres du gouvernement :

  • M. Facinet Sylla, Ministre du Budget.

  • M. Alpha Bacar Barry, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation.



Cette présence au plus haut niveau de l'exécutif guinéen pour accueillir le Dr. Touray souligne la volonté de Conakry de renforcer ses liens avec l'organisation régionale après une période de transition scrutée de près par la communauté internationale.




La symbolique d'un retour à l'ordre constitutionnel


La participation de la CEDEAO à cette investiture est un signal fort. Elle intervient après des mois de dialogue et de coopération pour aboutir à ce tournant décisif. Pour les observateurs, cela confirme :

  1. La légitimité du processus : Le soutien de la Commission à la transition menée vers la 5ème République.

  2. La levée définitive des doutes : Une intégration retrouvée au sein des instances décisionnelles de l'Afrique de l'Ouest.

  3. L'appui aux réformes : La disponibilité de l'organisation à accompagner les grands chantiers de développement annoncés par le Président Doumbouya.




Une ville en fête


Conakry vibre au rythme des arrivées des délégations étrangères. Outre la CEDEAO, plusieurs chefs d'État et représentants d'organisations internationales sont attendus pour assister à cette cérémonie qui scelle le nouveau contrat social entre le peuple guinéen et ses dirigeants.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


