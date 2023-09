Informations Italie vs Ukraine : 1xBet présente les participants du match de qualification pour l'EURO 2024

À la poursuite de l'Angleterre



Les ambitions des deux équipes se limitent pour l'instant à la deuxième place du groupe - l'Angleterre a réalisé un début fantastique et a laissé ses adversaires loin derrière. Les Italiens ont trois points après deux matches, tandis que les Ukrainiens ont six points à l’issue des trois rencontres. L'équipe de Serhiy Rebrov ne sera pas accueillie avec des pâtes et du vin en Italie. Il est peu probable que l'Ukraine accepte le rôle du gentil invité qui est venu jeter un coup d'œil à la Piazza del Duomo pour donner aux hôtes comme cadeau une victoire facile.



L'Italie



Après une performance triomphale lors des précédents championnats d'Europe, l'équipe nationale italienne est tombée dans une zone de turbulences : une élimination embarrassante face à la Macédoine du Nord lors des qualifications pour la Coupe du monde, des résultats médiocres par la suite, et enfin la démission de Roberto Mancini, pour le plus grand plaisir de l'Arabie saoudite. Luciano Spalletti, qui a mené Naples à un titre de champion tant attendu la saison dernière, est appelé à réanimer l'équipe nationale italienne.



Si l'on considère que la direction du football italien devait fermer le poste de sélectionneur dans les plus brefs délais, elle s'en est très bien tirée, mais seulement à première vue. Le fait est que Spalletti n'a jamais travaillé avec des équipes nationales et qu'il dispose de très peu de temps - après tout, le pays tout entier attend des résultats de sa part demain matin. Cependant, il a suffisamment de charisme pour mobiliser l'équipe dès les premiers jours et mettre rapidement en place une tactique capable d'apporter la victoire.



L'Ukraine



L'équipe nationale d'Ukraine a également connu un changement d'entraîneur. Sous la direction de Ruslan Rotan, les Ukrainiens se sont inclinés sans aucune chance face à l'Angleterre, après quoi le gouvernail a été pris par Serhiy Rebrov, le meilleur entraîneur ukrainien de la dernière décennie. Il n'a pas eu beaucoup de temps pour transmettre sa vision du football aux joueurs, mais les statistiques de son équipe sont convaincantes : deux victoires en deux matches. Certes, ces matches se sont avérés très difficiles pour l'Ukraine (3-2 contre la Macédoine du Nord et 1-0 contre Malte). La chance favorisait parfois les jaunes et bleus, mais finalement la classe de Mudryk et Tsygankov a fait son travail.



Le casse-tête de l'équipe d'entraîneurs est le niveau de jeu des leaders de l'équipe. Trubin n'a pas joué à Benfica, Mikolenko est en perte de vitesse par rapport à Young en ce début de saison, Zinchenko se remet à peine de sa blessure, Mudryk n'a pas réussi à gagner la confiance de Pochettino et Malinovsky n'a pas été appelé en équipe nationale. De grands espoirs sont mis sur Tsygankov, qui a été en plein essor à Gérone, mais sera-t-il capable de faire face à la légion italienne ? L'équipe nationale ukrainienne espère-t-elle que Serhiy Kryvtsov ramènera de Miami un peu de la magie de Lionel Messi ?



À quoi s'attendre



L'équipe nationale italienne tentera de jouer de manière pragmatique. Pour Luciano Spalletti, seul le résultat compte. 1:0 ? C'est tout ce qu’il faut ! L'Ukraine comprend qu'elle n'est pas favorite et agira donc avec prudence.



Les Ukrainiens ont beaucoup de caractère et seront en mesure de ramener un résultat positif de l'Italie s'ils l'assaisonnent d'une pincée de chance. La bataille promet d'être très sérieuse !



