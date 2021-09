Jacqueline Moudeïna parmi les 100 femmes africaines les plus influentes

L'avocate tchadienne Jacqueline Moudeïna figure parmi les 100 femmes les plus influentes, selon le classement dévoilé le 31 août par Avance Media Le classement comprend des hautes personnalités, femmes d'État, dirigeantes d'entreprises, actrices, musiciennes, journalistes, juristes, activistes et philanthropes.Le classement célèbre les femmes africaines leaders qui ont le plus inspiré la nouvelle génération de femmes dans le monde. C'est la troisième publication annuelle de Avance Media depuis 2019.Avocate et militante des droits de l'Homme, Jacqueline Moudeina est née en 1957 à Koumra. Depuis 1998, elle a joué un rôle majeur sur le dossier des victimes de l'ancien président tchadien Hissène Habré. En 2015, elle a été victime d'un attentat à N'Djamena au cours duquel elle a été blessée. Elle plaide aujourd'hui pour l'indemnisation des victimes du régime Habré.Agence Media est une agence de notation, de médias et de relations publiques en Afrique qui se focalise sur la création de contenus variés pour le marché mondial.