Jean Bernard Ndongo Essomba : une égende camerouanise célébrée dans un ouvrage

Deux ans après sa disparition survenue le 17 mars 2023, Jean Bernard Ndongo Essomba fait encore parler de lui, grâce à un ouvrage co-écrit par trois journalistes, tous originaires du département de la Lekié, comme le regretté honorable député : il s’agit de Joseph Marie Eloundou, Jean Robert Onana et Eugène Messina.



L’ouvrage a été supervisé par Adolphe Noah Ndongo (chef de la famille du défunt), avec pour préfacier, le ministre chargé de Mission à la Présidence de la République, Benoit Ndong Soumhet, tandis que la postface est de Jules Marcelin Ndjaga, ancien gouverneur et questeur au Conseil régional du Centre.



La cérémonie de dédicace de cet ouvrage intitulé : « Jean Bernard Ndongo Essomba : la légende », a donc eu lieu le 17 mars 2025 au village Nkol-Ebae, avec pour cadre, le somptueux domaine laissé par celui qui était jusqu’à sa mort, président du groupe parlementaire RDPC à l’Assemblée nationale.



Dans cette œuvre commune de 105 pages, parue aux Editions SOPECAM, qui met en exergue plusieurs intelligences, l’on retiendra que le regretté Jean Bernard Ndongo Essomba était un homme d’honneur, un grand homme d’affaires et un pilier politique pour son parti, le RDPC.



Il s’agit d’un ensemble d’anecdotes, de confidences, d’échecs et de réussites d’une vie pleinement menée qu’il convient de découvrir, ainsi que la dimension privée du personnage. L’on y magnifie Jean Bernard Ndongo Essomba, pour avoir placé la vérité et la solidarité au centre de sa vie.



Et pour Benoit Ndong Soumhet, qui aura côtoyé l’homme pendant des décennies, trois vertus se dégagent de l’illustre personnage : la volonté, l’humilité et la loyauté.



En effet, cette histoire captivante écrite dans un style attrayant par trois éminents journalistes, apparait comme une interpellation citoyenne au dynamisme, adressée principalement aux jeunes de la Lekié, et du Cameroun. C’est donc un livre qui retrace le parcours exceptionnel d’un self-made-man, un homme d’influence et de conviction, une source d’inspiration, un héritage vivant que la postérité ne pourra oublier.



Avant la séance de dédicace proprement dite, une messe pontificale a été célébrée en la mémoire du défunt par Mgr Sosthène Léopold Bayemi Matjei, l’évêque d’Obala, suivie de la bénédiction de la tombe et des réjouissances populaires.