Cameroun : Échange littéraire enrichissant entre auteures sahéliennes à Garoua

Cette rencontre a été un véritable creuset de passion, de partage et de célébration de la richesse de la plume féminine sahélienne. À travers leurs œuvres profondes et inspirantes, ces jeunes écrivaines offrent une voix puissante aux réalités complexes, aux rêves vibrants et aux luttes significatives de leur époque. Leur présence et leurs échanges ont sans aucun doute marqué les Rencontres Internationales du Livre de Garoua.