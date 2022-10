Jean Bernard Padaré : "les tchadiens sont prêts psychologiquement à subir ces sanctions"

"Les tchadiens sont prêts psychologiquement à subir ces sanctions, surtout qu'ils ne sont pas dans le tort. Les tchadiens sont légalistes mais si on veut exercer une certaine pression, une certaine colonisation d'une autre forme, nous n'accepterons pas qu'on piétine notre souveraineté", réagit Jean-Bernard Padaré sur RFI.



Le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) s'est réuni le 19 septembre 2022 pour évoquer notamment la transition politique au Tchad. Il réaffirme son "appel aux autorités de transition pour qu'elles respectent la période de 18 mois pour l'achèvement de la transition" et "rappelle sans équivoque qu’aucun membre du Conseil militaire de transition (CMT) ne pourra être candidat aux élections à la fin de la transition".