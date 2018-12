Jetex, le distributeur exclusif du nouveau biréacteur HondaJet à haute technologie au Moyen-Orient

Jetex présente la nouvelle génération de biréacteur privés perfectionnés au Moyen-Orient après avoir conclu un accord avec Honda Aircraft Company pour devenir le distributeur agréé exclusif de la région.



Grâce à cet accord, Jetex est désormais le seul représentant du fabricant pour le nouveau service de vente et d’assistance de HondaJet dans la région du Golfe et du Moyen-Orient.



"La force et la reconnaissance de la marque Honda au Moyen-Orient ont suscité un vif intérêt pour HondaJet Elite. Nous sommes fiers de choisir Jetex comme distributeur exclusif de HondaJet au Moyen-Orient afin de fournir à nos clients une équipe de vente engagée dans la région pour l'avion léger le plus perfectionné au monde", a déclaré Michimasa Fujino, président et PDG de Honda Aircraft.



Pour sa part, Adel Mardini, président et PDG de Jetex a affirmé : "Nous sommes fiers d'avoir été choisis par Honda Aircraft Company, et nous sommes ravis de nous voir attribuer le rôle de distributeur exclusif de la région". "Jetex profitera de notre réseau mondial et de notre expérience pour offrir un soutien inégalé à HondaJet dans la région", a-t-il ajouté.



Cette annonce succède la désignation initiale de l'agent de vente agréé faite en mai à Palexpo lors de la convention European Business Aviation Convention and Exhibition (EBACE) 2018 à Genève, en Suisse, où le biréacteur HondaJet Elite a été dévoilé au monde entier.



Ce biréacteur est un avion de la deuxième génération dans la catégorie des avions privés, dont les vols sont les plus rapides, hauts et lointains de sa catégorie.



Le nouvel avion bénéficie de nombreuses avancées et innovations technologiques, y compris une configuration unique de support de moteur au-dessus de l'aile (OTWEM), un fuselage en matériaux composites, et un nez et une aile de fuselage à écoulement laminaire naturel (NLF).



Ces améliorations permettent aux passagers de profiter d'une cabine plus grande dans sa catégorie et de sièges confortables pouvant accommoder jusqu'à sept personnes, pilote compris. Les autres installations à bord comprennent une cuisine à service complet, des toilettes privées avec siège facultatif ceinturé et un système Bongiovi audio exclusif.



La cabine de pilotage avancée est conçue selon les normes de sécurité optimale, et repose sur une conception ergonomique réfléchie et une conscience situationnelle développée donnant au pilote plus d'espace et une plus grande visibilité. Le système avionique tout en verre de nouvelle génération Garmin G3000 permet de rapprocher les pilotes et les avions grâce à la technologie d'écran tactile.



A noter que la cérémonie officielle de signature de l'accord entre Jetex et Honda Aircraft Company a eu lieu le 9 décembre au terminal Jetex FBO de Dubaï, à l'aéroport international Al Maktoum, dans le sud de Dubaï.