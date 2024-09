Jeune initiative économique du Tchad (JIEF) : Un espace pour concrétiser les rêves de la jeunesse

Lors de son allocution, Mme Loubna Mantar, présidente de la Jeune Initiative Économique du Tchad, a souligné que cette initiative repose sur la conviction que chaque jeune Tchadien, lorsqu'il est soutenu et accompagné, peut devenir un acteur clé du développement de la nation.



La mission de JIEF est ambitieuse : permettre aux jeunes d'accéder aux ressources, aux compétences et aux réseaux dont ils ont besoin pour innover et réussir. La présidente a rappelé que JIEF a déjà mis en place des projets concrets pour accompagner les jeunes, notamment à travers des formations, des incubateurs, des concours de start-ups et bien d'autres initiatives. Et ce n'est que le début.



Mme Loubna Mantar a également affirmé que cette initiative représente une opportunité de poser les bases d'un avenir inclusif, durable et prometteur pour la jeunesse tchadienne. Ce qui se fait aujourd'hui aura un impact sur les générations futures.