Jeunesse Tchadienne et politique : une conférence-débat encourage l'engagement des jeunes

Il a ajouté que la jeunesse est en mesure d'apporter des idées et des réflexions pour améliorer le système éducatif, ainsi que pour contribuer au domaine culturel et artistique. De plus, il a insisté sur le fait que les jeunes vivent la réalité quotidienne dans tous les coins du pays, et que leur participation aux décisions politiques qui affectent leur vie quotidienne est cruciale. Selon lui, l'avenir d'une nation se construit grâce à l'apport des jeunes, surtout par leur implication dans la planification, la conception, la réalisation et l'évaluation des politiques publiques.



Quant à Tahir Boloki Souguimi, il a expliqué que l'engagement des jeunes dans la politique ne doit pas se limiter à la campagne électorale, mais doit s'étendre à la participation à la gouvernance de la cité. Il a ajouté que la politique moderne repose en grande partie sur l'engagement des jeunes sur les plateformes virtuelles, mais que cela ne devrait pas empêcher une participation active dans le débat politique.