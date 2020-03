Journée Internationale des Forêts : des actions significatives pour le Tchad

Le Tchad commémore ce samedi 21 mars 2020 la Journée Internationale des Forêts. Il est un Etat partie aux conventions des Nations Unies sur la diversité biologique et la lutte contre la désertification, rappelle à cette occasion le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, Brahim Mahamat Djamaladine.



Le but de la Journée est de célébrer la forêt dans sa diversité et de faire prendre conscience de l’importance des différents types de forêts. Cet événement planétaire institué en 2012, par l’Assemblée Générale des Nations Unies placé, est cette année sous le thème : « Les Forêts et la biodiversité ».



"A travers ce thème dont la pertinence et l’actualité ne font aucun doute, transparait l’étroite relation d’appartenance et d’interdépendance qui existe entre ces deux éléments indispensables au maintien de l’équilibre écologique de notre planète", explique le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, Brahim Mahamat Djamaladine.



Au Tchad, en termes de ressources forestières et de biodiversité, nous pouvons nous réjouir de disposer d’un potentiel non négligeable estimée à environ 4318 espèces de végétaux supérieurs y compris 71 espèces endémiques, 722 espèces d’animaux composée de mammifères, d’oiseaux, de reptiles et des poissons, sans compter le groupe d’insectes qui semble plus riches en diversité spécifique, de 593.000 hectares de forêts classées, 487.520 hectares de Parcs Nationaux et plus 11.000.000 d’hectares de réserve de faune.



De nombreuses mesures et actions significatives



Pour préserver et conserver durablement les forêts et la biodiversité nationales, face aux risques liés aux actions anthropiques et aux effets néfastes des changements climatiques, le Gouvernement a pris des mesures et actions significatives.



Il s'agit notamment de l’Interdiction de la coupe anarchique du bois vert sur l’ensemble du territoire national ; l’Interdiction du transport et de la commercialisation du bois –énergie (bois et charbon de bois) sur le territoire national ; la révision à la baisse du prix déjà subventionné du gaz butane comme produit de substitution au bois-Energie ; l’Interdiction de transactions relatives aux infractions commises en matière de forêts, de la Faune et des ressources halieutiques ; la Suppression des zones homologuées pour l’approvisionnement de la ville de N’Djamena en bois-énergie ; la Création de la Garde Forestière et Faunique pour la sécurisation de nos aires protégées et en particulier des périmètres de reboisement ; et la Création des Comités Provinciaux, Comités Départementaux, Comités Communaux pour la Protection de l’Environnement et Comité Provincial pour la Protection de l’Environnement dans la Ville de N’Djamena.



Plusieurs projets envisagés



En perspective, des projets et actions de grande envergure sont envisagés, dont les plus importants sont : l’opérationnalisation du Programme National de Restauration des Terres dégradées et des Ecosystèmes des Vingt-trois Provinces du Tchad (PNR 23) ; le Projet de porter de 10 % à 17% la superficie du territoire national consacrée aux aires protégées ; le renforcement de la lutte contre la destruction des ressources forestières et la lutte contre le braconnage ; la récupération et la restauration de tous les périmètres de reboisement ; la redynamisation du Programme National de Développement de Ceinture Verte autour des grandes villes des vingt-trois Provinces du Pays ; la mise en place et le renforcement des pépinières dans les Vingt-trois Provinces du Pays ; et la redynamisation du Centre de formation forestière de Milézi, etc.



Le souci des générations futures



"Notre responsabilité est de léguer aux générations futures un patrimoine naturel relativement intact pour leur survie", rappelle le ministre.



Il exhorte toutes les autorités administratives, militaires et traditionnelles à organiser dans leurs circonscriptions respectives cette Journée Internationale des Forêts, de concert avec les services techniques déconcentrés en charge de l’environnement.