Journée de don de sang à la Primature pour soutenir les hôpitaux de N'Djamena

N'Djamena - Le service santé, en collaboration avec le Centre National de Transfusion Sanguine, organise une journée de don de sang dans les locaux de la Primature le jeudi 18 mai 2023 à partir de 08h. Cette initiative vise à collecter du sang pour le traitement des patients dans les différents établissements hospitaliers de la ville de N'Djamena.



Tout le personnel de la Primature est invité à participer volontairement à cette action humanitaire cruciale. Le don de sang est essentiel pour sauver des vies et soutenir les besoins médicaux de nos compatriotes.



Avant cette journée de don, une réunion d'information sera organisée le mardi 16 mai dans la grande salle de réunion de la Primature. Cette réunion vise à sensibiliser le personnel sur l'importance du don de sang et à répondre à toutes les questions éventuelles.



En plus de contribuer au don de sang, les participants pourront bénéficier gratuitement d'un bilan sanguin complet, comprenant des tests d'hémoglobine, de groupe sanguin, d'hépatite B et C, ainsi que du VIH. De plus, une collation sera offerte aux donneurs après leur don.



Le Directeur de Cabinet de la Primature, Moudwe Daga, encourage vivement tout le personnel à participer à cette noble cause. Ensemble, nous pouvons faire une réelle différence et soutenir nos concitoyens dans le besoin.